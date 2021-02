Lancement le 20 Mars du satellite tunisien Challenge One, par la navette spatiale russe Soyouz 2

L’union internationale des Télécommunications (UIT) a accordé une autorisation pour le lancement du premier satellite tunisien « Challenge One », et ce après le parachèvement des procédures techniques et juridiques du projet.

Le dossier a été déposé auprès de cet organisme onusien, le seul à être spécialisé dans ce domaine dans le monde. Après en avoir examiné tous les détails, l’’UIT a fait part de ce projet technologique sur son site officiel, une procédure suivie dans les projets analogue.

Challenge One est le premier satellite arabe, fabriqué par des moyens locaux, et des compétences tunisiennes de la société Telnet, une société d’ingénierie et conseil en technologie, de l’ancien député et homme d’affaires Mohamed Frikha, qui fait cette annonce sur sa page officielle Facebook.

Ce satellite est spécialisé dans l’Internet des choses Internet Of Things, et utilise le protocole LoRa, de connexions spatiales.

Son lancement est prévu le 20 Mars 2021 par la navette spatiale russe Soyouz 2.

Gnetnews