L’Angleterre affrontera le Sénégal ! Les Pays-Bas contre les USA

Après son festival inaugural contre l’Iran (6-2) et son nul sans idée contre les Etats-Unis (0-0), l’Angleterre a réussi à faire sauter le verrou mis en place par pays de Galles, ce mardi. Un coup-franc de Marcus Rashford a débloqué la rencontre, et les Three Lions ont pu s’envoler ensuite (3-0) pour conserver la première place du groupe B. Ils défieront le Sénégal dimanche (20 heures), pour une place en quart de finale de la Coupe du monde.

D’autre part, les Pays-Bas affronteront les Etats Unis en huitième de finale.

GnetNews