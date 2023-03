« L’Arabie saoudite disposée à développer l’investissement en Tunisie, et est ouverte à toutes les propositions » (ministre)

Le ministre du Commerce saoudien, Majid alKassabi, a affirmé les dispositions de son pays à consolider l’investissement en Tunisie, et à appuyer les projets communs, a fortiori que la partie saoudienne est ouverte à toutes les propositions présentées par la partie tunisienne en vue de développer la coopération.

Lors d’une réunion à distance avec son homologue tunisienne, Kalthoum Ben Rejeb, le responsable saoudien a appelé « à institutionnaliser les contacts via la mise en place d’équipes de travail conjointes ».

Ben Rejeb a appelé, pour sa part, à développer les relations bilatérales entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, et à augmenter les échanges commerciaux, appelant à mettre en place des plans d’action clairs, et à les traduire dans les faits, selon un échéancier bien déterminé.

Parmi les questions examinées lors de cette rencontre, la mise en cohérence des normes et de métrologie en termes des produits échangés entre les deux pays, en vue de fluidifier et de développer les échanges, outre la valorisation de la coopération avec le fonds saoudien de développement, étant l’un des principaux partenaires de la Tunisie, en matière d’appui au développement, rapporte le ministère du Commerce dans un communiqué.

Il a été, par ailleurs, question de mettre en place des groupes d’action conjoints, œuvrant à consolider la coopération au niveau des normes, ainsi qu’à développer les exportations et les investissements.

Cette rencontre a distance a eu lieu, avec la participation des deux ambassadeurs accrédités à Tunis et à Ryad, ainsi que des cadres des deux ministères.

