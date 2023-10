L’armée israélienne a lancé l’équivalent d’un quart d’une bombe nucléaire sur Gaza (Observatoire euro-méditerranéen)

L’observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a révélé que l’armée israélienne a lancé sur la bande de Gaza, une munition dont l’acuité équivaut à un quart d’une bombe nucléaire.

L’observatoire, cité par, des sites d’informations arabes concordants, a indiqué qu’Israël tue, actuellement, 14 Palestiniens/ heure en moyenne, dans son offensive contre Gaza.

Les frappes israéliennes ont provoqué la destruction de plus de 17 mille bâtiments, et ont endommagé près de 87 mille logements.

Pas moins de 73 écoles, 61 entreprises médiatiques, 18 mosquées et 165 unités industrielles ont été démolies, a-t-il ajouté.

L’entité sioniste poursuit, pour le 10ème jour consécutif, ses bombardements aveugles et sauvages contre l’enclave palestinienne, dont la situation déjà dégradé à cause d’un blocus qui dure depuis 17 ans, est chaotique et hors contrôle.

Le bilan du pilonnage de Tsahal s’alourdit d’une heure à l’autre, s’élevant, actuellement, à 2750 martyrs, des milliers de blessés et de déplacés, ainsi qu’un spectacle de désolation, mêmes les hôpitaux sont menacés d’arrêter leurs activités, submergés, qu’ils sont, par une affluence sans précédent de blessés, se comptant par milliers, et confrontés à une rupture des stocks de médicaments, et de coupures récurrentes d’électricité et d’eau.

Sans compter le fait que les cadres médicaux et para-médicaux sont visés, leurs maisons détruites, et leurs familles décimées…Une tragédie inouïe et qui dépasse tout entendement.

Ce faisant, le ministère de l’Intérieur de Gaza a mis en garde, ce lundi, contre une catastrophe humanitaire et environnementale, du fait de la présence de plus de 1000 martyrs sous les décombres des maisons réduites en ruines, du fait de l’offensive israélienne.

