L’AS Marsa revient en Ligue 1

Malgré sa défaite à Oued-Ellil, l’Avenir Sportif de la Marsa a décroché ce dimanche l’unique billet du groupe A vers la Ligue 1 à l’issue de la 21ème journée. Les Marsois ont ainsi pleinement profité du cadeau de Jendouba Sport qui est allé battre la JS Kairouanaise chez elle. Voici le classement général.

1- Avenir S. Marsa 44 pts (21j)

2- J. S. Kairouanaise 39 pts (21j)

3- ES Jerba 30 pts (21j)

4- CS Korba 28 pts (21j)

5- AS Gabés 27 pts (21j)

6- AS Oued Ellil 26 pts (21j)

7- ES Rades 26 pts (21j)

8- ES Rogba Tataouine 26 pts (21j)

9- Jendouba Sport 25 pts (21j)

10- AS Mehamedia 25 pts (21j)

11- Olympique Médenine 24 pts (21j)

12- CS Bembla 20 pts (21j) (descend en Ligue 3)