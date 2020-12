CA – Lassâad Dridi : « Nos résultats sont logiques »

Le coach du Club Africain, Lassâad Dridi, a déclaré, au micro de la Télévision Nationale, après le nul concédé face à l’US Tataouine, que les résultats obtenus par son équipe depuis le début de la saison sont logiques : « Nous jouons avec une équipe amoindrie. Nous sommes obligés d’aligner des espoirs et des juniors et de changer les postes de certains joueurs. Je les salue pour leur rendement et leur réaction après le deuxième but de l’adversaire. Il ne faut pas s’attendre à de meilleurs résultats ».

Concernant son avenir à la tête de l’équipe de Bab Jedid, Dridi n’a pas semblé gêné par les rumeurs qui circulent : « Je peux partir à n’importe quel moment. Les rumeurs qui circulent ne me dérangent pas. J’aurais pu jeter l’éponge et dire que les conditions de travail sont mauvaises. J’ai choisi de rester et je suis fier d’entraîner un si grand club. J’espère que celui qui va me remplacer aura de meilleurs résultats que moi ».