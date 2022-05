Lassaâd Jarda : « Je ne tolère pas l’intolérable »

Lassaâd Jarda n’est plus le coach de l’ES Sahel. Parti officiellement pour des raisons « familiales », le technicien a expliqué les raisons de son choix : « Je peux tout comprendre, mais pas la violence contre moi et ma famille ». Il a ensuite précisé : « A la mi-temps du match contre l’USMo, mon fils m’a appelé, me demandant de tout lâcher et partir. Je ne comprends pas les raisons des insultes. On revenait dans le match, et Benayada a commis une erreur. En quoi le coach doit-il être tenu responsable ? Les entraineurs tunisiens ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Quand ils partent à l’étranger, ils réussissent ».

GnetNews