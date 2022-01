Lassaâd Jarda : « Voici le point faible du Burkina Faso »

Invité sur le plateau de Stade El Can sur la TVN1, l’ex coach de l’US Monastir et du Raja de Casablanca a parlé du match qui opposera la Tunisie au Burkina Faso tout en offrant un conseil au staff technique. Lassaâd Jarda a souligné : » Le Burkina est une équipe technique et rapide. C’est un adversaire difficile à jouer et il faudra être très concentré. Mais, comme chaque équipe, ils ont un point faible. Le leur est le défenseur central Ouattara. Je l’ai eu au Raja et je peux vous dire qu’il commet beaucoup de fautes de placement. Il ne sait pas anticiper et il tergiverse très souvent. Nos joueurs doivent absolument profiter de cette lacune de l’adversaire ».

GnetNews