Le BrÃ©sil ne plaisante pas et refile cinq buts aux Tunisiens

Le Brésil ne plaisante pas et refile cinq buts aux Tunisiens

Sans surprise, la Seleçao a largement dominé la Tunisie au Parc des Princes au terme du match amical de préparation pour le Mondial du Qatar. En première période, les joueurs de Tite ont marqué une fois toutes les dix minutes par Raphinha (doublé), Neymar sur pénalty et Richarlisson. L’unique but des Tunisiens a été marqué suite à une tête de Talbi, qui avait répondu à l’ouverture du score de la Seleçao. Entre temps, Bronn a totalement perdu le contrôle et a été expulsé suite à une vilaine faut sur Neymar.

A la reprise, les Tunisiens se sont un peu plus libérés, notamment après l’entrée en jeu de Khazri et Khenissi. Mais les tentatives étaient confuses et presque jamais inquiétantes pour l’arrière garde brésilienne. A vingt minutes de la fin du match, les camarades de Neymar ont totalement repris les choses en main. 74ème minute : Vinicius fait ce qu’il veut à droite avec Neymar et Pedro bat Dahmen pour la cinquième fois, suite à un un ballon dévié par Ben Slimane. Score final (5/1). Net et sans bavures.

GnetNews