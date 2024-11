Le Chef du gouvernement rencontre une dÃ©lÃ©gation de la BERD

Le Chef du gouvernement rencontre une délégation de la BERD

Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a reçu, ce lundi 25 novembre 2024, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), conduite par son vice-président Matteo Patrone. Cette visite vise à renforcer le soutien de l’institution aux efforts de la Tunisie dans les domaines de l’énergie et de la transformation numérique.

Des réformes pour une Tunisie compétitive

Lors de cette rencontre, Kamel Maddouri a présenté les grandes orientations des réformes entreprises dans le cadre de la vision du Président de la République, axées sur le renforcement des infrastructures publiques essentielles, notamment dans les secteurs des transports, de la santé et de l’éducation. Le Chef du gouvernement a également souligné l’importance des initiatives législatives et réglementaires destinées à améliorer l’attractivité de la Tunisie en tant que destination pour les investissements, en particulier dans des secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables, les mines, la santé, la technologie et la digitalisation.

Une coopération prometteuse avec la BERD

Maddouri s’est félicité du niveau de coopération entre la BERD et la Tunisie, exprimant son souhait de voir ce partenariat s’élargir à des domaines émergents tels que l’économie verte, l’innovation technologique et le renforcement de la sécurité énergétique. Il a insisté sur l’importance d’intégrer les jeunes et les femmes dans l’économie à travers des initiatives de soutien à l’entrepreneuriat et des mesures de protection sociale inclusives.

Soutien renouvelé de la BERD

De son côté, Matteo Patrone a salué la relation de confiance établie avec la Tunisie, affirmant l’engagement de la BERD à poursuivre son soutien aux projets nationaux. Il a notamment mis en avant les efforts de la banque pour financer les petites et moyennes entreprises (PME), renforcer leur résilience et soutenir leur croissance. La BERD continuera également à investir dans des secteurs clés tels que les phosphates, la transition énergétique, l’eau, les infrastructures et les transports ferroviaires et routiers.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique visant à accélérer la mise en œuvre de projets structurants et à consolider la place de la Tunisie en tant que hub d’opportunités économiques dans la région.

Gnetnews