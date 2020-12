Le Club Africain de mal en pis ! Rejiche et Soliman vainqueurs

Quatre matchs comptant pour la cinquième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi. Le Club Africain s’est incliné sur le terrain de l’US Ben Guerdane (0/2). Réalisations de Ben Tarcha (sp) et Mohamedi. C’est la deuxième défaite de la saison pour les joueurs de Lassaâd Dridi qui occupent désormais l’avant dernière place du classement avec seulement trois points au compteur.

Voici les autres résultats :

AS Rejiche – JS Kairouan : 2/0

AS Soliman – ES Metlaoui : 1/0

US Tataouine – Olympique de Béjà : 0/0

GnetNews