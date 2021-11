Le coach du CSS « ne comprend pas » pourquoi l’équipe joue ainsi

Le Club Sportif Sfaxien a concédé la défaite, mercredi sur son terrain face au Club Athlétique Bizertin dans le cadre de la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Le coach italient des Noirs et Blancs a confié aux médias après la rencontre qu’il ne comprend pas pourquoi son équipe joue de cette façon : » Nous avons bien débuté la rencontre et nous étions appliqués. A la reprise, nous avons développé un football qui n’est pas le notre. Nous avons sauté les lignes et jouer long, ce qui n’est pas dans nos habitudes. Maintenant, il faudra qu’on apprenne de nos erreurs ».

