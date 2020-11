Le coût de la voix à la présidentielle : 30 millimes pour Kaïs Saïed, 40 dinars pour Mohsen Marzouk (Cour des comptes)

La Cour des comptes a annoncé ce mardi 10 novembre que 5 partis uniquement sur un total de 221 partis ont présenté leurs rapports financiers annuels.

Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de son rapport général sur les résultats du contrôle du financement de l’élection présidentielle anticipée et des législatives 2019 ainsi que du contrôle des finances des partis politiques, la magistrate à la CC, Fadhila Gargouri, a affirmé que « les comptes des partis ne sont pas transparents, et certaines de leurs sources sont illégales », signalant que certains candidats à l’élection présidentielle ont ouvert plus d’un compte bancaire.

La Cour des comptes a, par ailleurs, indiqué que Nabil Karoui, Ennahdha et Aïch Tounsi de Olfa Terras, ont conclu des contrats avec des agences de Communication étrangères.

S’agissant des fonds alloués à la présidentielle anticipée, Fadhila Garagouri a fait état d’un total des dépenses au premier tour de la présidentielle estimé à 6.670.841 millions de dinars, soit 166 %, par rapport à l’élection de 2014. Le total des dépenses du second tour est 77,662 , soit 8,3 % par rapport à 2014.

Le coût de la voix à l’élection présidentielle à varié entre 30 millimes pour Kaïs Saïed, et à peu près 40 dinars, pour Mohsen Marzouk, soit un coût moyen de 1.954 millimes, la voix, a-t-elle souligné.

Gnetnews