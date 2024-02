Covid-19, les indicateurs sont stables, grippe et bronchite sont encore répandues en Tunisie

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé ce vendredi 09 février 2023 la réunion périodique consacrée au suivi de la situation épidémiologique sur le double-plan national et international, en présence des représentants des différentes structures et administrations concernées.

La réunion a examiné la situation épidémiologique liée au Covid-19, marquée par la stabilité des indicateurs, outre les autres virus respiratoires, qui sont encore répandus dans notre pays, à l’instar de la grippe saisonnière et de la bronchite.

Le ministre de la Santé a souligné la nécessité de faire montre de vigilance et de veille, notamment pour ce qui est de la grippe et de l’inflammation des bronches, et d’intensifier les actions de sensibilisation en vue d’inciter les citoyens à s’en tenir aux mesures de prévention, et à se faire vacciner, d’autant que les vaccins sont disponibles dans les quantités requises.

Ali Mrabet a, par ailleurs, appelé à parfaire la promptitude des équipes de contrôle sanitaire dans l’ensemble des régions du pays, en prévision du mois de Ramadan, pour garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires en préservation de la santé du citoyen.

