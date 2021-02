Le CSS passe à Sousse ! UST-ASR et OB-ST sans vainqueurs

Le Club Sportif Sfaxien est revenu avec les trois points de la victoire au terme de son déplacement à Sousse face à l’Etoile Sportive du Sahel (0/1).

Les deux autres matchs entre l’US Tataouine et l’AS Rejiche et l’Olympique de Beja et le Stade Tunisien se sont terminés sur le score de parité (1/1).

GnetNews