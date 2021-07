Le dÃ©putÃ© d’Al-Karama, Maher Zid, arrÃªtÃ©

Le député d’Al-Karama, Maher Zid, arrêté

Maher Zid, député de la Coalition Al-Karama a été arrêté dans la soirée du vendredi par des unités sécuritaires relevant du du district de Sidi Hassine-Sijoumi.

Il était notamment recherche par le Tribunal de première instance de la Manouba.

Dans un post Facebookj, son avocate Inès Harrath affirme que son client a été arrêté dans le cadre d’une affaire déjà classée.

Pour rappel, Maher Zid a été condamné le 20 janvier 2017 à 4 ans de prison ferme. Il avait été accusé d’avoir subtilisé des documents relatifs à l’affaire Chokri Belaid. Il s’est pourvu en appel et est encore dans l’attente de son procès, plus de quatre ans plus tard. Par ailleurs, Zid a fait l’objet de nombreuses autres plaintes toutes classées sans suite.

Plus récemment, il a omis de répondre à la convocation de la justice militaire afin de comparaitre le 26 juillet 2021 devant le premier juge d’instruction du 2e bureau auprès du Tribunal militaire permanent de première instance de Tunis.

A noter que cette arrestation intervient conformément au décret présidentiel du 29 juillet 2021 portant sur la levée de l’immunité des parlementaires.

Selon l’avocate de Maher Zid, ce dernier aurait entamé une grève de la faim.

Plus tôt dans la journée c’est le député Yassine Ayari qui a été sous le coup d’une arrestation.

Gnetnews