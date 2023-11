Le Directeur de la CIA, William Burns, arrive au Qatar pour faire pressions sur Israël et Hamas

Le Directeur de la CIA, William Burns, est arrivé, ce mardi au Qatar, pour examiner les hypothèses en vue de parvenir à un deal élargi entre le mouvement de résistance Hamas et Israël.

Selon The Washington Post, cité par al-Jazeera, Burns cherche à faire des pressions sur Hamas et Israël, afin qu’ils élargissent leurs négociations au sujet de l’échange des prisonniers, pour concerner des hommes et des militaires, après avoir été limité aux femmes et enfants.

L’arrivée du Directeur de la CIA révèle les difficultés des pourparlers, rapporte le Wall Street Journal, selon lequel, le directeur du Mossad participe à cette réunion.

Ce faisant, selon des informations de la presse égyptienne, des responsables d’Egypte, du Qatar, des Etats-Unis, et d’Israël se réunissent à Doha, pour construire sur les avancées réalisées sur le plan du prolongement de la trêve dans la bande de Gaza.

Des sources concordantes évoquent l’intensification des tractations en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable.

Gnetnews