Le FMI appuie la Tunisie et est prÃªt Ã  lui fournir une aide supplÃ©mentaire (Jihad Azour)

Le FMI appuie la Tunisie et est prêt à lui fournir une aide supplémentaire (Jihad Azour)

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au Fonds Monétaire international, Jihad Azour, a déclaré que le FMI est en contact permanent avec les autorités tunisiennes, pour assurer soutien technique et conseil.

« Le FMI surveille la situation dans le pays, pour obtenir plus d’informations sur la stratégie des réformes et des politiques qui sera suivie par le nouveau gouvernement », a-t-il souligné, cité par la TAP.

Lors d’une conférence de presse à Washington sur les perspectives de l’économie régionale du Moyen-Orient et de l’Asie centrale, il a affirmé que « le fonds appuie la Tunisie et est prêt à lui fournir une aide supplémentaire, afin de lui permettre de faire face aux défis économiques et aux répercussions immenses de la pandémie du Coronavirus ».

S’agissant des dispositions du FMI à aider la Tunisie à surmonter la crise économique et sociale, notamment après la baisse par l’agence de notation Moody’s de sa note souveraine à Caa1, il a indiqué qu’ »il allait mener lors des tous prochains jours, des réunions avec les membres du gouvernement tunisien ».

Et de poursuivre : « il est important de relancer la croissance, ce qui requiert de baisser les dépenses publiques, d’aider le secteur privé ayant été touché par la pandémie du Coronavirus, et de lutter contre l’inflation ».

La Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva, avait affirmé lors d’une conférence de presse, dans le cadre des réunions annuelles du groupe de la banque mondiale et du FMI, du 11 au 17 octobre 2021, que « la Tunisie a encore besoin de mener des réformes économiques urgentes, en vue d’instaurer la stabilité et la pérennité des finances publiques, d’assurer un climat propice à l’emploi et à une croissance plus durable ».

« Nous sommes engagés, en grande partie, au niveau technique, et nous avons mis à disposition les moyens pour aider les autorités tunisiennes, afin que nous puissions travailler conjointement sur un programme spécifique, et renforcer les mesures urgentes, de manière à ce que la Tunisie puisse faire face aux pressions fiscales, conformément à une démarche, que l’on adopte avec les autres pays », a-t-elle dit.

Gnetnews