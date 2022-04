Le FMI n’a pas publié les perspectives économiques à moyen terme de la Tunisie (Belhadj)

L’enseignant et chercheur en économie, Aram Belhadj, souligne que le Fonds monétaire international (FMI) n’a pas publié les perspectives économiques à moyen terme pour la Tunisie (2023 – 2027), dans son dernier rapport ; un précédent, selon ses dires.

L’institution financière l’a imputé aux pourparlers techniques, en cours actuellement, dans le cadre de l’accord attendu, écrit-il souligné en substance.

L’économiste suppose que « cette décision subite » du FMI tienne au fait qu’il n’est pas jusque-là convaincu des promesses et programme de réformes présentés par le gouvernement tunisien.

Une délégation tunisienne comptant le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi, est à Washington, dans le cadre des réunions du printemps du FMI et de la banque mondiale. Les deux hommes ont rencontré les représentants des deux institutions financières, dans le but de mobiliser des soutiens financiers au programme de réformes du gouvernement.

