Le Front de Salut National exprime son soutien aux protestations environnementales à Gabès et appelle à la libération des détenus

Le Front de Salut National a publié ce mardi 27 mai 2025 un communiqué dans lequel il dénonce la répression des protestations survenues à Gabès le 23 mai, à l’appel d’organisations de la société civile. Ces manifestations visaient à dénoncer la pollution causée par les unités industrielles installées à proximité des zones résidentielles, agricoles et du littoral.

Le mouvement politique exprime sa solidarité totale avec les revendications des habitants, dénonçant des décennies de pollution de l’air et de la mer ayant entraîné, selon lui, une hausse notable des cas de cancer dans la région ainsi que la dégradation de l’écosystème local, notamment la disparition progressive de la palmeraie de Gabès.

Le Front fustige également le recours à la violence à l’encontre des manifestants et l’inculpation de plusieurs d’entre eux, évoquant des procès jugés « iniques » destinés à faire taire les voix libres et à entraver les mouvements pacifiques.

Plus largement, le communiqué met en garde contre une politique de répression généralisée envers les militants politiques et civils, estimant qu’elle ne fera qu’aggraver l’instabilité sociale et politique du pays.

Enfin, le Front de Salut National réclame la libération immédiate des personnes arrêtées à Gabès, ainsi que celle de tous les prisonniers d’opinion en Tunisie. Il appelle également à l’ouverture d’un dialogue avec la société civile afin de tenir les engagements de l’État en matière de lutte contre la pollution industrielle, notamment celle liée au traitement du phosphate, et de garantir la santé des citoyens et la préservation de l’environnement.

Gnetnews