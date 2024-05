Le FTDES organise ce vendredi une journÃ©e de solidaritÃ© avec la Palestine

Le FTDES organise ce vendredi une journée de solidarité avec la Palestine

Le Forum Tunisien pour les Droits économiques et sociaux (FTDES) prévoit d’organiser, ce vendredi, une journée de solidarité avec la cause palestinienne et le peuple de Gaza, qui se tiendra au Palais des congrès de Tunis. Abderrahmen Hedhili, président du FTDES, a confirmé cette information lors d’une déclaration accordée jeudi soir à l’Agence TAP.

Il a annoncé la participation de plusieurs dirigeants palestiniens, représentant diverses factions. De plus, à la suite de cette journée, un forum mondial est prévu le week-end suivant, avec une participation de diverses régions, notamment la Tunisie, le monde arabe, l’Europe et au niveau international.

Les organisateurs ont souligné que ce forum sera une opportunité pour discuter en profondeur des récents développements dans les territoires palestiniens occupés, dans le contexte d’un soutien continu à la cause palestinienne. Ils ont également mis en lumière les défis actuels face à la situation de guerre menée par l’entité sioniste contre le peuple palestinien.

Pour assurer le bon déroulement de cet événement d’envergure, le président du FTDES a rencontré le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki, pour discuter des mesures de sécurité à mettre en place. Le ministère de l’Intérieur a également publié un communiqué concernant cette réunion.

Gnetnews