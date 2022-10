Le gardien au Mondial ? Voici le classement de Youssef Zouaoui

A la tête de la direction technique de la Fédération tunisienne de football, le technicien Youssef Zouaoui a donné son avis à propos des cages de la sélection lors du Mondial du Qatar. Pour Youssef Zouaoui, les choses sont claires : « Aymen Dahmen est actuellement le numéro un. Il est physiquement et surtout mentalement toujours présent. Bechir Ben Said ? Il est encore fragile sur le plan caractériel et il a été beaucoup influencé par les critiques dans les médias. Le troisième gardien ? Je pense que ce sera Sedki Debchi. L’avenir, c’est lui. Mais il doit continuer à travailler dur pour s’imposer ».

GnetNews