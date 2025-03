Le gouvernement examine un projet d’amendement du statut du Banque Centrale

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé, mardi 25 mars 2025, un conseil ministériel restreint consacré à l’examen du projet d’amendement de la loi n°35 de 2016 fixant le statut de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). La réunion, tenue au Palais du gouvernement à la Kasbah, s’est déroulée en présence de la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, et du gouverneur de la BCT, Fathi Zouhair Nouri.

À cette occasion, la cheffe du gouvernement a souligné le rôle clé de la Banque Centrale dans l’assainissement du système bancaire, le soutien à l’investissement et l’amélioration des capacités de financement des petites et moyennes entreprises. Elle a insisté sur la nécessité de coordonner les efforts entre les institutions financières publiques et privées afin de concrétiser les réformes engagées et de mettre en place une dynamique économique durable, favorisant la création de richesses à travers le pays.

Mme Zaâfrani Zenzri a également mis l’accent sur l’importance du renforcement des ressources propres de l’État, prônant une politique économique basée sur l’autosuffisance et la réduction du recours à l’endettement. Elle a appelé à une mobilisation collective des acteurs économiques pour bâtir un système financier solidaire, inclusif et résilient face aux mutations internationales.

À l’issue des discussions, le conseil a recommandé l’accélération de la révision du texte dans le cadre d’une approche globale et intégrée, visant à adapter le statut de la BCT aux impératifs actuels du développement économique du pays.

