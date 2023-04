« Le gouvernement italien maintient son engagement en faveur de la stabilité de la Tunisie » (Tajani)

Le vice-Premier ministre italien, et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a indiqué que la lutte contre la traite des humains et la migration irrégulière, est essentielle pour la Tunisie et l’Italie.

Il a ajouté à l’issue d’une rencontre, jeudi, avec Nabil Ammar à Rome, en visite de travail les 12 et 13 avril en Italie, que la coopération entre les deux pays est sérieuse. « Il y a des conventions qui sont en vigueur et qui seront appliquées, a-t-il dit, affirmant « l’importance du travail conjoint pour faire face à ce phénomène inquiétant », rapporte l’agence de presse italienne, AKI.

« Nous allons travailler main dans la main avec la Tunisie pour éradiquer ce fléau inacceptable, qui fait, encore, de nombreux décès en Méditerranée, dans le cadre d’une coopération à court, moyen et long terme », a-t-il déclaré, cité par la même source.

Antonio Tajani a, par ailleurs, affirmé que le gouvernement maintenait son engagement en faveur de la stabilité politique et économique de la Tunisie.

Dans un tweet à l’issue d’une rencontre avec son homologue tunisien à Rome, Tajani a indiqué : « nous voulons consolider la coopération dans le secteur migratoire, le contrôle des frontières, le trafic d’êtres humains et le rapatriement ».

« Nous travaillons pour débloquer les négociations avec le FMI », a-t-il souligné.

Gnetnews