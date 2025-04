Le Gouverneur de Tunis Imed Boukhris lance une initiative pour Ã©vacuer les bÃ¢timents menaÃ§ant ruine

Le Gouverneur de Tunis Imed Boukhris lance une initiative pour évacuer les bâtiments menaçant ruine

Le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a pris des mesures urgentes pour assurer la sécurité des citoyens et la préservation du patrimoine historique de la capitale. Il a donné des instructions claires pour l’évacuation immédiate de tous les bâtiments menaçant ruine. L’objectif est de protéger les vies humaines tout en assurant la mise en place de centres d’hébergement pour les personnes concernées par ces évacuations.

Dans le cadre de cette initiative, le gouverneur a également souligné la nécessité d’adopter une méthode de restauration spécifique afin de préserver le caractère patrimonial et historique des bâtiments et infrastructures destinés à la rénovation. Il a appelé les autorités locales à accorder une attention particulière à la fois à la sécurité et à la conservation du patrimoine dans leurs projets de réhabilitation.

Les maires ont été invités à soumettre des rapports détaillés sur les interventions d’urgence à mener concernant les habitations, ainsi que les bâtiments et institutions scolaires, religieuses, culturelles et sportives menacés d’effondrement. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer la réactivité face à la détérioration des bâtiments et d’assurer une prise en charge rapide des risques pour la sécurité publique.

La réunion a également porté sur l’amélioration de l’application de la loi n°33 de 2024, relative aux bâtiments menaçant ruine, promulguée le 28 juin 2024. Un des résultats clés de cette rencontre a été la proposition de création d’une Agence de Maintenance de la Ville, chargée de coordonner les efforts techniques, financiers et opérationnels pour la mise en œuvre des travaux de rénovation. Cette agence sera financée par l’État.

Le gouverneur a également suggéré la mise en place d’un comité de pilotage local, regroupant toutes les parties prenantes, notamment les autorités patrimoniales, les municipalités, la protection civile et autres acteurs impliqués dans la gestion de la ville. Ce comité aura pour mission de coordonner les actions et de soumettre les décisions au comité régional pour validation.

