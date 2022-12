Le groupe japonais Yazaki renonce Ã  augmenter ses investissements en Tunisie

Le groupe japonais Yazaki renonce à augmenter ses investissements en Tunisie

Le groupe japonais Yazaki a renoncé à augmenter ses investissements en Tunisie, à cause du manque de visibilité de la situation économique et politique, rapporte Echaabnews, citant ses propres sources.

Yazaki se limitera à son activité actuelle à Gafsa et Bizerte, sans s’étendre davantage, selon la même source.

Le fabricant nippon des composants automobiles envisageait d’ouvrir une nouvelle filiale en Tunisie, du fait de l’existence d’une main d’œuvre qualifiée, et de la réussite de son expérience à Gafsa et Bizerte, en matière de fabrication des faisceaux de câbles, et composants électroniques.

La société compte 2800 postes d’emploi dans sa filiale de Gafsa, et 2600 dans sa filiale de Bizerte.

Gnetnews