Le jeune disparu Mahmoud Thabet retrouvé mort près de la GP9, il a perdu le contrôle de sa voiture (ministère de l’Intérieur)

Le ministère de l’Intérieur annonce avoir retrouvé, hier soir, lundi 28 décembre, le corps du jeune homme disparu, Mahmoud Thabet, dans une voiture au nom de son père, dans un canal limitrophe à la route nationale n’o 9.

La victime a été découverte à l’intérieur du véhicule, au milieu d’une crevasse d’une profondeur d’à peu près 5 mètres et était submergée par les eaux, dans une zone désaffectée, se situant entre la route nationale n’o 9 (au niveau des travaux de l’échangeur) et la zone connue sous le nom « Lac zéro », plus précisément derrière un bâtiment relevant de la STEG, fait savoir le ministère.

Le MI précise que l’accès à cette zone ne pourrait se faire à travers les routes bitumées, la région n’est pas fréquentée par les piétons ou les voitures, et est entourée par un canal doté de barrières en ciment.

Le même département ajoute que l’examen des caméras de surveillance a permis de constater que le défunt est entré dans la zone en question, via une piste, a perdu le contrôle de son véhicule, et est tombé dans cette crevasse.

Feu Mahmoud Thabet a été porté disparu à l’aube du samedi 26 décembre 2020, sa disparition a été largement ébruitée sur les réseaux sociaux, et son décès a été accueilli avec beaucoup d’émotion.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

