Le ministÃ¨re de l’Agriculture dÃ©voile des mesures pour dynamiser le secteur de l’huile d’olive

Le ministère de l’Agriculture dévoile des mesures pour dynamiser le secteur de l’huile d’olive

Le ministère de l’Agriculture a annoncé une série de mesures ambitieuses pour soutenir la filière de l’huile d’olive, allant de la récolte à l’exportation, tout en garantissant les droits des agriculteurs.

Ces décisions, prises après des consultations avec les ministères concernés et les acteurs du secteur, font suite à la réunion du Conseil National de l’Olive tenue le 15 novembre.

Principales mesures adoptées :

1. Renforcement des capacités de stockage: l’Office National de l’Huile mettra ses infrastructures régionales à disposition et financera le stockage directement chez les producteurs.

2. Facilités financières: un délai supplémentaire de trois mois est accordé pour le remboursement des prêts saisonniers.

3. Simplification des exportations: suppression de l’autorisation préalable à l’exportation et promotion des avantages du décret n°949 de 2019, notamment l’exemption du contrôle technique.

4. Valorisation des exportations: accélération des ventes en emballages à forte valeur ajoutée et soutien aux entreprises exportatrices via le Fonds de Promotion de l’Huile d’Olive.

5. Accès aux marchés étrangers: lancement d’un programme promotionnel pour conquérir de nouveaux marchés et consolider les positions existantes, avec une participation accrue aux événements internationaux.

6. Appui aux petits producteurs: poursuite des achats d’huile par l’Office National de l’Huile, avec des mesures spécifiques pour les plus modestes.

7. Création de cellules d’écoute: mise en place d’un service d’intervention rapide via le portail du Commerce extérieur, regroupant tous les points de contact des structures concernées, comme les ministères du Commerce et de l’Agriculture, les Douanes et le CEPEX.

Ces initiatives visent à renforcer la compétitivité de l’huile d’olive tunisienne sur le marché international, tout en protégeant les producteurs locaux et en promouvant des pratiques durables.

