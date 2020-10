Le ministÃ¨re de lâ€™Education annonce le lancement dâ€™un bouquet de chaÃ®nes Ã©ducatives

Le ministère de l’Education annonce le lancement d’un bouquet de chaînes éducatives

Le ministère de l’Eduction annonce avoir entamé les préparatifs pour la création d’un bouquet de chaînes satellitaires éducatives, d’enseignement à distance, en vue d’assurer un espace d’enseignement numérique pour chaque élève.

Le ministère fait savoir ce mardi, dans un communiqué, que ces chaînes vont fournir des contenus numériques pédagogiques, conformément aux programmes officiels, couvrant tous les cycles d’enseignement. Ces contenus pourraient également être utilisés en classe, via la plateforme d’enseignement Edunet.

Le ministère ajoute avoir choisi le téléviseur, comme outil stratégique d’enseignement à distance, pour garantir l’égalité des chances entre l’ensemble des apprenants.

Ce projet, dont le coût est de 40 millions de dinars, verra le jour bientôt, ajoute-t-il.

Les chaînes éducatives s’inscrivent dans le cadre du choix fait par le ministère pour digitaliser l’enseignement, et ses outils comme l’inscription à distance, la révision à distance, et les résultats à distance en vue de garantir la continuité de l’enseignement, dans toutes les circonstances, et garantir le droit à l’éducation pour tous.

