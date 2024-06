Le Ministère de l’Éducation lance la vérification des données pour les enseignants suppléants

Le ministère de l’Éducation a annoncé le début de la phase de vérification des données des enseignants suppléants ayant exercé entre le 14 septembre 2008 et le 30 juin 2023.

Dans un communiqué publié le 13 juin 2024, le ministère a indiqué que les enseignants concernés pourront consulter et mettre à jour leurs informations sur le site web www.edunet.tn du 14 au 24 juin 2024. Les suppléants sont invités à vérifier leurs données, les confirmer, imprimer la fiche de confirmation, la signer et la déposer auprès du commissariat régional de l’éducation dont ils dépendent.

Le ministère a précisé qu’il est possible de faire un recours en remplissant un formulaire accompagné des documents justificatifs nécessaires, et en les déposant auprès du commissariat régional de l’éducation compétent. Pour les recours des suppléants non inclus dans la base de données 2008-2023, les demandes accompagnées des justificatifs doivent être soumises au commissariat régional de l’éducation compétent avant le 28 juin 2024.

La période de dépôt des recours sur le site web sera clôturée le 24 juin 2024, tandis que les demandes déposées directement auprès des commissariats régionaux de l’éducation seront acceptées jusqu’au 27 juin 2024.

