Le ministère des Affaires étrangères annonce les efforts de localisation des pèlerins tunisiens disparus en Arabie Saoudite

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a annoncé ce lundi que le Consulat général à Djeddah, en collaboration avec l’Ambassade à Riyad, la Société des services nationaux et des résidences, la Mission tunisienne de la santé et l’appui des communautés tunisiennes sur les réseaux sociaux, a réussi à retrouver plusieurs pèlerins tunisiens égarés.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que les recherches pour localiser les autres personnes disparues se poursuivent en coordination avec les autorités saoudiennes. Par ailleurs, le ministère suit également la situation des 24 pèlerins malades actuellement hospitalisés à La Mecque, Taif et Djeddah.

Une visite a été effectuée au centre d’inspection « Shmeisi » à La Mecque, permettant de régler la situation de deux pèlerins tunisiens auprès du service des passeports.

Dans ce contexte, le ministère a indiqué que le Consulat général a délivré les autorisations nécessaires aux pèlerins ayant perdu leur passeport et leur a fourni les facilités nécessaires pour leur retour en Tunisie dans les meilleures conditions possibles. Le Consulat général, en collaboration avec la Société des services nationaux et des résidences, accompagne le retour des pèlerins en résolvant certaines situations rencontrées dans les différents terminaux de l’aéroport international du Roi Abdelaziz à Djeddah, en coordination constante avec l’Ambassade de Tunisie à Riyad.

Le ministère a également rappelé que les opérations de recherche, d’inspection et de vérification dans les divers services de médecine légale de la région de La Mecque et les centres de sécurité ont confirmé, à la date de ce lundi 24 juin 2024, le décès de 60 pèlerins tunisiens. Cette identification a été réalisée grâce à la comparaison des empreintes digitales des défunts avec les dossiers d’entrée au Royaume d’Arabie saoudite.

Gnetnews