Le Ministère des Affaires Étrangères réunit le Comité spécial pour la récupération des fonds spoliés à l’étranger

Le mercredi 29 janvier 2025, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a présidé la réunion périodique du Comité spécial auprès de la Présidence de la République pour la récupération des fonds spoliés à l’étranger, qui s’est tenue au siège du Ministère des Affaires Étrangères.

Cette réunion a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont Mme la Ministre de la Justice, Mme la Ministre des Finances, M. le Ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, M. le Gouverneur de la Banque centrale, M. le Premier Conseiller du Président de la République, M. le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires étrangères, M. le Conseiller diplomatique du Chef du Gouvernement, ainsi que M. le Chef des contentieux de l’État.

Créé par le décret présidentiel n° 112 du 22 octobre 2020, ce Comité spécial a pour mission d’évaluer les mesures prises pour récupérer les fonds spoliés à l’étranger et de proposer des actions destinées à faciliter ce processus crucial.

Lors de cette rencontre, les participants ont examiné les conclusions du premier rapport sur les travaux du comité, tout en identifiant les obstacles persistants qui compliquent encore le processus de récupération de ces fonds. Conformément aux instructions du Président de la République, il a été décidé de revoir la stratégie actuelle en adoptant une approche plus intégrée, combinant diplomatie et action judiciaire. L’objectif est d’intensifier les démarches diplomatiques auprès de plusieurs pays étrangers, dans le but d’accélérer la récupération des fonds spoliés, véritablement appartenant au peuple tunisien.

