Tunisie Autoroutes : Fermeture de la station de péage Sousse–Kalaâ Sghira

La société Tunisie Autoroutes a annoncé, ce mercredi 16 juillet 2025, la fermeture définitive de la station de péage située entre Sousse et Kalaâ Sghira sur l’autoroute A1. Cette décision, prise après plusieurs études techniques, s’inscrit dans le cadre d’un plan global de restructuration et de modernisation du réseau autoroutier, visant à fluidifier le trafic et améliorer l’expérience des usagers.

Invité sur les ondes de la Radio Mosaïque FM, Nabil Jaziri, directeur commercial de la société, a expliqué que la station était souvent sujette à des embouteillages, en particulier aux heures de pointe, ce qui nuisait à la qualité du service autoroutier. Il a souligné que cette fermeture s’accompagnera de mesures d’accompagnement pour garantir la sécurité des automobilistes pendant la phase de démantèlement, appelant à la prudence et au respect de la signalisation temporaire.

Sur le plan tarifaire, la redevance de 500 millimes auparavant perçue à cette station a été intégrée au tarif de la station de Hergla, voisine du tronçon concerné. Le montant total à régler à Hergla s’élève désormais à 2 500 millimes.

Cette opération marque une nouvelle étape dans la transformation du réseau autoroutier tunisien, axée sur une meilleure circulation, la digitalisation à venir des péages et une infrastructure plus performante.

