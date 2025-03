Le ministère du Transport met en place un programme exceptionnel pour l’Aïd el-Fitr 2025

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, le ministère du Transport a annoncé la mise en place d’un programme exceptionnel visant à faciliter le transport des citoyens entre les villes pendant la période du 26 mars au 7 avril 2025. L’objectif est de répondre à la demande impotante de déplacements en renforçant l’offre de transport, notamment en augmentant la capacité de la flotte et en soutenant les ressources humaines.

Ce programme, qui comprend une série de mesures spécifiques, se décline comme suit :

Les sociétés publiques de transport routier ont été autorisées à effectuer des voyages supplémentaires sur tous leurs itinéraires, et sur des lignes supplémentaires en fonction de la demande.

Ainsi, la SNTRI et les sociétés régionales de transport assureront un total de 6700 voyages réguliers et 1900 voyages supplémentaires, soit une augmentation de 28% de l’offre habituelle. Les détails sont les suivants :

Société Nationale de Transport Interurbain :

– 1150 voyages réguliers.

– 400 voyages supplémentaires.

Sociétés régionales de transport :

– 5550 voyages réguliers.

– 1460 voyages supplémentaires.

Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT)

La SNCFT assurera 154 dessertes régulières, offrant ainsi 28 000 places aux voyageurs.

Taxis « Louages »

De manière exceptionnelle, les taxis « Louages » seront autorisés à circuler sur l’ensemble du territoire national, sans se limiter aux zones de circulation habituelles, durant les périodes suivantes :

– Du jeudi 27 au samedi 29 mars 2025.

– Du samedi 5 au lundi 7 avril 2025.

Suivi et régulation

Des équipes de contrôleurs du ministère du Transport seront déployées pour assurer le suivi et le contrôle du programme dans les stations de transport terrestre, les gares et les stations de « Louage » à travers le pays. Un bureau de coordination a également été créé au sein de la Direction Générale des Transports Terrestres et des directions régionales des transports pour organiser et superviser le bon déroulement de l’opération.

Avec ces mesures, le ministère du Transport vise à garantir un transport fluide et sécurisé pour les citoyens durant cette période festive.

