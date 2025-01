Le ministre de l’Économie multiplie les rencontres lors du Forum économique mondial de Davos

En marge de sa participation au Forum économique mondial de Davos, le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, a mené, ce mardi 21 janvier 2025, une série de rencontres avec des responsables de haut niveau, axées sur la coopération économique et les perspectives de développement pour la Tunisie.

Lors de sa réunion avec Mme Marie-Laure Akin Olugbade, vice-présidente de la Banque africaine de développement (BAD), les deux parties ont passé en revue les différents aspects du partenariat entre la Tunisie et la BAD ainsi que les programmes prévus pour les années à venir.

M. Abdelhafidh s’est également entretenu avec Mme Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), pour discuter des programmes de coopération financière et technique en cours et à venir, ainsi que des domaines prioritaires.

Un autre échange a eu lieu avec Mme Anna Bjerde, vice-présidente des opérations de la Banque mondiale, portant sur l’avancement des projets de développement financés par l’institution en Tunisie, ainsi que sur les priorités stratégiques en matière de collaboration.

Au cours de ces entretiens, le ministre a présenté une mise à jour sur l’amélioration des indicateurs économiques en Tunisie, notamment en ce qui concerne les taux d’inflation et de croissance, ainsi que la maîtrise des équilibres macroéconomiques. Il a également exposé les priorités nationales en matière de développement, telles que la réforme du climat des affaires, la lutte contre les effets du changement climatique, et l’accélération de la transition énergétique et numérique.

M. Abdelhafidh a souligné l’engagement du président de la République à renforcer le rôle social de l’État dans les programmes de développement. Il a également réaffirmé la volonté du gouvernement tunisien de renforcer sa coopération avec les partenaires économiques et financiers dans le respect des intérêts communs et des choix souverains de la Tunisie.

Accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, le ministre de l’Économie a également rencontré M. Maroun Kairouz, directeur général pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord du Forum de Davos, ainsi que M. Beat Jans, ministre de la Justice et de la Police de Suisse.

Gnetnews