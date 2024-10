Le ministre de l’Économie participe aux réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI

Les réunions d’automne annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) se déroulent à Washington du 21 au 26 octobre 2024. Ces rencontres rassemblent des représentants des gouvernements, des organisations internationales, des institutions financières régionales et internationales, ainsi que des acteurs du secteur privé, de la société civile et des experts internationaux.

À partir du 23 octobre 2024, le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, également gouverneur représentant la Tunisie à la Banque mondiale, participera à ces réunions. Les discussions porteront sur plusieurs questions cruciales liées à la situation économique et au développement mondial. Parmi les thématiques abordées figurent les défis posés par les changements climatiques, leurs répercussions sur la sécurité alimentaire et le développement durable, ainsi que les problématiques de l’endettement, de l’énergie, de la lutte contre la pauvreté et du rôle de la femme dans l’économie.

En plus de ses participations aux sessions officielles des gouverneurs et aux conférences, M. Samir Abdelhafidh tiendra des rencontres bilatérales avec des responsables d’institutions financières internationales et régionales, ainsi qu’avec ses homologues de plusieurs pays amis et voisins.

Gnetnews