Le Ministre de l’Éducation en visite à Nabeul pour suivre les épreuves du Baccalauréat 2025

Dans le cadre de ses visites de terrain pour superviser le bon déroulement des examens du baccalauréat 2025 (session principale), le Ministre de l’Éducation, M. Noureddine Nouri, a effectué une visite de travail à Nabeul ce mardi. Il était accompagné de la Gouverneure de la région, Mme Hana Chouchani, et du Délégué Régional à l’Éducation de Nabeul, M. Lotfi Guizani.

La visite a couvert plusieurs établissements éducatifs. Le Ministre s’est rendu aux centres d’examen écrits du Lycée de Grombalia, du lycée Mohamed Boudhina à Hammamet, et du Lycée Pilote de Nabeul. Il a examiné les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves en ce cinquième jour d’examen, s’assurant qu’elles répondaient aux standards de qualité. À cette occasion, il a échangé avec les membres du corps enseignant présents dans les centres, saluant leur engagement et leur sérieux, et les exhortant à poursuivre leur travail avec la même diligence.

M. Nouri s’est également déplacé au centre d’examen écrit au Lycée de Korba pour suivre les différentes étapes du processus. Il a pu constater les mesures de sécurité mises en place pour les sujets d’examen et pour l’environnement des établissements. Le Ministre a tenu à saluer le sens des responsabilités nationales de l’équipe du centre et leur détermination à assurer la réussite de cet examen éducatif national avec brio.

Le Ministre a pris connaissance des conditions de correction des copies, de l’avancement des différentes étapes et du respect des procédures établies. Il a loué les efforts du personnel éducatif à tous les niveaux, ainsi que leur engagement responsable. Il a enfin appelé chacun à continuer d’exercer ses fonctions avec la même rigueur, transparence et intégrité, afin de garantir l’égalité des chances pour tous les candidats et d’achever ce rendez-vous éducatif national avec l’efficacité escomptée.

