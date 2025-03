Le ministre de l’Environnement en visite à Ben Arous : Focus sur la dépollution et la gestion des déchets

Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, a effectué ce mercredi 12 mars 2025 une visite à Ben Arous afin d’évaluer la situation environnementale dans la région. Accompagné du gouverneur Wissem Mraidi, de députés et de représentants des autorités locales et de la société civile, il s’est rendu sur plusieurs sites sensibles.

Le ministre a insisté sur l’amélioration du rendement des stations d’épuration. Il a souligné la nécessité de généraliser le traitement tertiaire des eaux usées et d’intensifier les contrôles pour lutter contre les raccordements anarchiques aux réseaux d’assainissement.

La délégation s’est également rendue à la plage de Hammam-Lif, où l’accent a été mis sur l’importance de respecter les délais fixés pour l’enlèvement des amas de pierres accumulés. La réhabilitation du bâtiment « Arous El Bahr » a également été évoquée, avec l’objectif de redonner à la plage son attrait d’antan.

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre l’État et les municipalités, une convention a été signée entre l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) et la municipalité d’El Mourouj. Cet accord vise à mettre en place un programme de collecte et de valorisation des huiles alimentaires usagées pour leur transformation en produits écologiques.

En parallèle, dans le cadre de la campagne nationale de récupération des huiles alimentaires usagées, des points de collecte ont été installés en partenariat avec les syndicats de copropriétaires de la région d’El Mourouj. Un accord tripartite entre l’ANGED, une entreprise spécialisée et les syndicats a été conclu pour étendre cette initiative aux gouvernorats du Grand Tunis, de Bizerte et de Nabeul, avec un objectif de généralisation à l’échelle nationale.

Gnetnews