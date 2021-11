Le ministre de l’Intérieur adresse une invitation officielle à son homologue saoudien à se rendre en visite en Tunisie

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a discuté ce mardi 02 novembre, lors d’une communication téléphonique, avec son homologue saoudien, l’émir Abdelaziz Ben Saoud ben Nayef Ben Abdelaziz.

« La rencontre a porté sur la profondeur et la solidité des liens entre la Tunisie et l’Arabie saoudite, et la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans le secteur sécuritaire », indique ce soir un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Il était, par ailleurs, question des moyens de consolider cette coopération et d’activer les conventions conjointes.

Le ministre de l’Intérieur a adressé une invitation officielle à son homologue saoudien pour se rendre en visite en Tunisie, la prochaine période.

Taoufik Charfeddine avait reçu vendredi dernier l’ambassadeur du Royaume saoudien en Tunisie, où il était question notamment de la relance de la commission sécuritaire mixte, et la consolidation de la présence des compétences sécuritaires tunisiennes à l’université arabe Nayef des sciences sécuritaires.

Gnetnews