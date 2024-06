Le Ministre de l’Intérieur inspecte la Direction générale des opérations au siège du ministère

Le ministre de l’Intérieur, M. Khaled Nouri, a effectué, ce lundi, une visite d’inspection à la Direction Générale des Opérations au siège du ministère. Cette visite avait pour objectif d’évaluer l’efficacité des opérations et de se familiariser avec les diverses missions assignées à cette direction.

Le ministre, fraîchement nommé, a inspecté la salle des opérations centrale et les projets de surveillance automatisée, ainsi que l’automatisation et la numérisation des infractions routières via l’utilisation de caméras. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de la sécurité routière, à renforcer la sécurité sur les routes et à réduire les accidents de la circulation.

Lors de sa visite, Nouri a également examiné les projets de système d’information géographique numérique et de système d’aide à la décision. Ces projets sont destinés à moderniser et à améliorer les méthodes de travail en tirant parti des technologies modernes et de la recherche scientifique.

Le ministre a souligné que le développement et la bonne utilisation de ces systèmes sont essentiels pour atteindre les objectifs visés, à savoir la protection des biens publics et privés, la sécurité des citoyens et la réduction des accidents de la route. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer la généralisation de ces technologies dans les plus brefs délais et de les exploiter de manière optimale.

Gnetnews