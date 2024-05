Le ministre de l’IntÃ©rieur reÃ§oit le bÃ¢tonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie

Le ministre de l’Intérieur reçoit le bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie

Ce jeudi 30 mai 2024, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a accueilli au siège du ministère le bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Maître Hatem Mziou. La rencontre s’est déroulée en présence de Sofiane Bel Sadek, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité.

Cette réunion a permis de faire le point sur les relations entre le ministère de l’Intérieur et l’Ordre national des avocats, et de discuter des moyens de renforcer la coopération et la complémentarité entre les avocats et les forces de sécurité. Les deux parties partagent un objectif commun : préserver la primauté du droit et garantir tous les droits des citoyens à travers la réalisation de la justice et la bonne application de la loi, tout en respectant les libertés publiques et les droits de l’homme.

Le ministre a souligné l’importance de la profession d’avocat, la qualifiant de noble et essentielle dans la réalisation de la justice.

Gnetnews