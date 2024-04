Le ministre des AE s’entretient avec son homologue rwandais, suite au décès d’un ressortissant tunisien à Kigali

Suite au décès du ressortissant tunisien, Adel Zrane, préparateur physique du club Rwandais de football, l’Armée, survenu le mardi 2 avril à la capitale rwandaise, Kigali, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a eu un entretien téléphonique avec son homologue rwandais, Vincent Biruta, à propos de ce drame.



Le ministre a appelé les autorités rwandaises à présenter les facilitations et l’aide nécessaire à ce sujet.

Ammar a remercié d’avance Biruta, pour la poursuite de la coopération et de la coordination avec notre ambassade de Nairobi (Kenya), en vue du rapatriement de la dépouille dans les meilleures conditions, et dans les délais les plus proches.

