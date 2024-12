Le ministre du Tourisme en visite de travail à Gafsa

Le lundi 2 décembre 2024, le ministre du Tourisme, M. Sofiane Tekaya, a effectué une visite de travail dans le gouvernorat de Gafsa, accompagné du gouverneur de la région, M. Slim Frouja.

Au cours de cette visite, le ministre a inspecté plusieurs établissements et unités touristiques, notamment un projet d’hébergement en cours de réalisation. Il a également visité une station thermale locale, prenant connaissance des services offerts aux visiteurs.

M. Tekaya a souligné que cette visite avait pour objectif d’évaluer les atouts touristiques de Gafsa, une région riche en patrimoine historique et culturel, ainsi qu’en ressources naturelles uniques. Il a insisté sur la nécessité de valoriser et de promouvoir ce potentiel pour en faire un moteur de développement économique.

Une initiative pour dynamiser le secteur touristique à Gafsa

Le ministre a également annoncé l’organisation, en février prochain, de journées promotionnelles et commerciales visant à stimuler l’investissement dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat à Gafsa. Ces journées seront organisées en collaboration avec les autorités locales, les représentants des administrations régionales et des acteurs de la société civile.

L’objectif est d’élaborer une feuille de route concrète pour revitaliser le secteur touristique dans la région et en faire une destination attrayante sur la carte nationale et internationale.

Avec ce plan ambitieux, le ministère du Tourisme espère contribuer à la dynamisation de l’économie locale et à la création d’opportunités d’emploi dans une région regorgeant de potentialités encore sous-exploitées.

