Le ministre du Tourisme supervise les prÃ©paratifs de la saison estivale: La propretÃ© au cÅ“ur des discussions

Le ministre du Tourisme supervise les préparatifs de la saison estivale: La propreté au cœur des discussions

Le mercredi 15 mai 2024, le Ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a présidé une réunion de travail consacrée au suivi de l’activité touristique et à la préparation de la saison estivale, en présence de hauts responsables du ministère, du directeur général de l’Office National du Tourisme Tunisien et de plusieurs cadres de l’office.

Au cours de la réunion, les principaux programmes lancés par le ministère et l’Office National du Tourisme Tunisien pour garantir le bon déroulement de la saison estivale ont été examinés.

Le ministre a souligné la nécessité d’une coordination continue avec les différentes parties prenantes du secteur afin de créer toutes les conditions de succès pour la saison estivale sur tous les fronts.

Le ministre du Tourisme a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts en matière de propreté, de préservation de l’environnement et d’élimination des « points noirs », en collaboration avec toutes les parties concernées.

Dans ce contexte, il a souligné que le département soutient continuellement les municipalités grâce au Fonds de Protection des Zones Touristiques afin de soutenir leurs efforts en matière de campagnes de propreté et d’embellissement environnemental, ce qui doit se traduire concrètement sur le terrain.

Par ailleurs, Belhassine a souligné que le Ministère du Tourisme a lancé depuis le début de l’année un programme intégré et continu concernant les services touristiques, le transport touristique et la qualité du système de sécurité et d’assurance.

Gnetnews