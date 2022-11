Le mondial du Qatar, la lutte contre l’islamophobie, et la visite du pape à Bahreïn…au centre de la déclaration finale d’Alger

Les pays arabes « s’engagent à redoubler d’efforts pour concrétiser le projet de complémentarité économique arabe, selon une vision globale, garantissant une meilleure exploitation des attributs de l’économie arabe, en vue de l’entrée en exploitation de la zone de libre-échange arabe, en prélude à l’instauration de l’union douanière arabe ».

Dans leur déclaration finale rendue publique ce mercredi soir, au terme du sommet arabe tenue les 01er et 2 novembre à Alger, les dirigeants arabes ont affirmé « l’importance de la conjugaison des efforts en vue de renforcer les capacités arabes collectives, à répondre aux défis posés en termes de sécurité alimentaire, sanitaire, et énergétique, et de lutter contre les changements climatiques ».

Les dirigeants arabes valorisent « la politique équilibrée suivie par l’organisation, OPEC, en vue de garantir la stabilité dans les marchés mondiaux de l’énergie, et assurer la durabilité des investissements dans ce secteur sensible, dans le cadre d’une approche économique garantissant les intérêts des pays producteurs et consommateurs, au même titre ».

Ils ont affirmé « la nécessité d’unifier les efforts en matière de lutte contre le terrorisme, et l’extrémisme, sous toutes ses formes, et d’en assécher les sources de financement ».

La déclaration clôturant le 31ème sommet arabe salue « les initiatives louables menées par des pays arabes en vue de limiter la propagation de l’islamophobie, d’atténuer les tensions et de faire valoir les valeurs de tolérance, de respect de l’autre et du dialogue entre les religions, les cultures et les civilisations ».

Les dirigeants ont salué « la visite historique du saint Pape du Vatican au Royaume du Bahreïn, et la participation du Grand Imam, et cheikh al-Azhar, Ahmed Taïeb au colloque de Bahreïn, sur le dialogue entre l’Orient et l’Occident en vue d’une coexistence inter-humaine ».

Ils ont valorisé « l’important rôle joué par les pays arabes, en matière de lutte contre les grands défis auxquels l’humanité est confrontée, à l’instar des changements climatiques, en valorisant l’initiative du Moyen-Orient vert lancé par le Royaume saoudien ».

Ils ont affirmé l’importance pour les pays arabes « de jouer un rôle d’avant-plan en matière d’organisation des grandes manifestations internationales, qui représentent d’importants épisodes des relations internationales ».

Ils expriment ainsi leur soutien à l’Egypte qui « s’apprête à abriter la conférence sur le climat. Comme ils assurent de leur soutien le Qatar qui s’apprête à abriter la coupe du monde de football de 2022, et leur totale confiance dans sa capacité à organiser une édition exemplaire, , en rejetant les campagnes suspicieuses et tendancieuses dont fait l’objet l’Emirat gazier ».

Comme ils ont exprimé leur appui au Maroc d’accueillir le 9ème forum mondial, de l’alliance onusienne des civilisations, les 22 et 23 novembre 2022 à Fès (Maroc).

Gnetnews