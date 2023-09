Le mouvement du 25 juillet demande la révocation de 5 députés soupçonnés de corruption

Ahmed Adouni, président du bureau politique du Mouvement du 25 juillet, a annoncé ce jeudi lors d’une conférence de presse à Tunis que le mouvement avait appelé à la révocation de cinq députés suspectés de corruption, rapporte la TAP. Il a ajouté que le parlement examinera leur cas dès la nouvelle rentrée parlementaire.

Adouni a souligné qu’une réunion de travail avait eu lieu à ce sujet entre le président du parlement, Brahim Bouderbala, et la ministre de la Justice, Leila Jaffel. Les bureaux régionaux et locaux du Harak se sont déclarés prêts à entreprendre les démarches nécessaires et à collecter les signatures requises.

A noter que selon le décret-loi 55 amendant la loi électorale, le retrait de confiance d’un député doit être effectué avant la fin de la session parlementaire ou au cours des six derniers mois de la législature. La demande de révocation du mandat d’un député peut être faite une seule fois par législature et doit être justifiée, signée par au moins 1/10 des électeurs inscrits dans la circonscription du député concerné, et certifiée conforme par les autorités administratives ou l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE).

