Le Nobel de paix attribuÃ© Ã  deux journalistes, pour leur combat en faveur de la libertÃ© dâ€™expression

Le Nobel de paix attribué à deux journalistes, pour leur combat en faveur de la liberté d’expression

Agences – Le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi 8 octobre à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitry Muratov, pour « leur combat courageux pour la liberté d’expression » dans leurs pays respectifs, a annoncé le comité Nobel norvégien.



Maria Ressa et Dimitri Muratov « sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables », a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

En 120 ans d’histoire, le Nobel de la paix n’a jamais récompensé une presse indépendante qui force les décideurs à rendre des comptes et contribue à débusquer les «infox» qui circulent en particulier sur les réseaux sociaux. «La précision des reportages qui nous aident à rester informés et à nous faire une idée des affaires courantes en temps réel est essentielle pour un bon débat public et des institutions démocratiques», avait fait valoir, auparavant, le directeur de l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo (Prio), Henrik Urdal.

Si les prix scientifiques et de littérature décernés à Stockholm n’ont couronné que des hommes cette année, le Nobel de la paix a fini par sacrer une femme.