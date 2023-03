Le parlement européen vote une résolution sur la Tunisie à 496 voix favorables

Le parlement européen a adopté, ce jeudi 16 Mars, une résolution sur le respect des droits humains en Tunisie, à 496 voix pour, 28 contre et 13 abstentions.

Les députés européens « exhortent les autorités tunisiennes à libérer immédiatement Noureddine Boutar, directeur de la plus grande station de radio indépendante de Tunisie, qui a été arrêté le mois dernier par des unités antiterroristes pour des motifs politiques et des allégations infondées.

Le Parlement demande instamment aux autorités de libérer toutes les personnes détenues arbitrairement, y compris les journalistes, les juges, les avocats, les militants politiques et les syndicalistes, et de respecter la liberté d’expression et d’association et les droits des travailleurs, conformément à la Constitution tunisienne et aux traités internationaux ».

