Le PDL dépose plainte contre Sadok Belaïd et Amine Mahfoudh

Dans un communiqué publié ce mercredi; le Parti Destourien Libre (PDL) a annoncé qu’une plainte allait être déposée à l’encontre du doyen Sadok Belaïd et de l’universitaire Amine Mahfoudh pour leur participation à l’élaboration de la nouvelle Constitution.

Le parti de Abir Moussi considèrent que les deux hommes n’ont aucune légitimité pour la rédaction du texte suprême. « Ils se disent fondateurs de la soi-disant » nouvelle république » et se permettent de rédiger une constitution pour celle-ci sans être élus par le peuple et sans être nommés ou mandatés par aucune autorité légale de l’État », peut-on lire dans le communiqué.

Belaïd et Mahfoudh sont accusés par le PDL d’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, usurpation d’identité, escroquerie, de diffusion de fausse nouvelle et dilapidation de deniers publics.

Gnetnews