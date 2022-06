Le prÃ©sident des Emirats annonce le soutien de son pays Ã  la Tunisie

Le président des Emirats annonce le soutien de son pays à la Tunisie

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu cet après-midi du mercredi 15 juin, une communication téléphonique avec le président des Emirats arabes unis, cheikh Mohamed Ben Zayed al-Nahiane.

Cette communication téléphonique était une occasion d’évoquer « les résultats positifs » réalisés avec la délégation émiratie, qui est arrivée hier en Tunisie, indique en substance la présidence dans un communiqué.

Mohamed Ben Zayed al-Nahiane a exprimé le soutien des Emirats à la Tunisie, et sa détermination à ouvrir de plus larges perspectives, en vue de relancer les relations de coopération et d’investissement entre les deux pays, dans les différents domaines évoqués pendant ces discussions, selon la même source.

